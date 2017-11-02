Работника бразильской автомойки намотало на щетку (видео)
11:03, 02 ноября 2017Мир
885 0
Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, работник подходит к моечной щетке, после чего шланг, с которым он работал, наматывается на оборудование, приковывая мужчину к щетке.
На одной из автомоек в Бразилии произошел страшный инцидент: работника мойки намотало на моечную щетку. Об этом сообщает Daily Mail.
Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, работник подходит к моечной щетке, после чего шланг, с которым он работал, наматывается на оборудование, приковывая мужчину к щетке.
Читайте такжеМорская рыба прыгнула в горло поцеловавшему ее рыбаку
Мужчина вращался на щетке около десяти секунд, не в силах освободиться, после чего оборудование наконец отключили.
Сотрудник автомойки отделался испугом и не получил никаких серьезных травм.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве пьяный водитель устроил масштабную аварию и обвинил во всем НЛО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter