Работника бразильской автомойки намотало на щетку (видео)



На одной из автомоек в Бразилии произошел страшный инцидент: работника мойки намотало на моечную щетку. Об этом сообщает Daily Mail.

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, работник подходит к моечной щетке, после чего шланг, с которым он работал, наматывается на оборудование, приковывая мужчину к щетке.

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Мужчина вращался на щетке около десяти секунд, не в силах освободиться, после чего оборудование наконец отключили.

Сотрудник автомойки отделался испугом и не получил никаких серьезных травм.

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