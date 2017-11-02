Работника бразильской автомойки намотало на щетку (видео)

11:03, 02 ноября 2017
Мир
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Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, работник подходит к моечной щетке, после чего шланг, с которым он работал, наматывается на оборудование, приковывая мужчину к щетке.


На одной из автомоек в Бразилии произошел страшный инцидент: работника мойки намотало на моечную щетку. Об этом сообщает Daily Mail.

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, работник подходит к моечной щетке, после чего шланг, с которым он работал, наматывается на оборудование, приковывая мужчину к щетке.

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Мужчина вращался на щетке около десяти секунд, не в силах освободиться, после чего оборудование наконец отключили.

Сотрудник автомойки отделался испугом и не получил никаких серьезных травм. 

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве пьяный водитель устроил масштабную аварию и обвинил во всем НЛО.

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Теги: #работника намотало на щетку#бразильская автомойка