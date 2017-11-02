СМИ сообщили о помолвке Леди Гаги

Певица Леди Гага помолвлена с неким Кристиано Карино, вместе с которым певицу видят с января текущего года, сообщает журнал US Weekly со ссылкой на собственные источники, передает РИА Новости.

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Обладательница премии "Грэмми" и агент по поиску актеров и музыкантов обручились еще летом, после того, как Карино попросил разрешения у отца певицы, отмечают источники. Пара пока не строит планы по проведению свадьбы, так как сейчас они больше думают о выздоровлении певицы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Леди Гага сообщила об отмене выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne до начала 2018 года из-за сильной боли. Ранее СМИ сообщали, что певица страдает от фибромиалгии. Это заболевание выражается в хронической скелетно-мышечной боли.