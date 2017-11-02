В США мужчина застрелил двух человек в супермаркете

Управление полиции города Торнтон (штат Колорадо) распространило информацию о том, что в результате стрельбы, произошедшей в среду в супермаркете сети Walmart, два человека погибли и один получил травмы, передает 112.ua.

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Подтверждена гибель двух мужчин, совершеннолетняя женщина госпитализирована. На месте инцидента ведется расследование.

Ранее сообщалось о том, что стрельба произошла поздно вечером 1 ноября около универмага Walmart в городе Торнтон, который находится недалеко от Денвера, столицы штата Колорадо.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в США мужчина в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу на вечеринке.