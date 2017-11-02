В центре Лондона таксист сбил нескольких человек

В центре Лондона, в районе Ковент-Гарден, такси наехало на пешеходов, в результате чего ранения получили четверо человек. Об этом сообщает Independent, передает 112.ua.

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Трех человек госпитализировали, еще одному оказали медицинскую помощь на месте. По данным медиков, у одного человека серьезная травма ноги.

Полиция сразу исключила версию теракта. Точная причина аварии пока не известна.

Как сообщал УНИАН, вечером 31 октября выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов за рулем пикапа проехал по велосипедной дорожке в Нью-Йорке около четырех кварталов, сбивая велосипедистов и пешеходов, после чего столкнулся со школьным автобусом. Полицейский выстрелил ему в живот. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс отменить программу Green card.