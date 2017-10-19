Чешские евродепутаты призвали Земана извиниться перед Украиной
Они считают, что Милош Земан не может свое ошибочное заявление объяснять "личными взглядами".
Группа депутатов Европейского парламента от Чехии направила письмо президенту страны Милошу Земану с призывом извиниться перед Украиной за свои высказывания. Об этом говорится в письме, которым располагает радио Свобода.
Читайте такжеПрезидент Чехии отказался извиняться перед Украиной за заявление о "продаже" КрымаВ нем также отмечается, что своим выступлением в Страсбурге Земан подрывает авторитет международного права, когда Украина стала жертвой российской агрессии. "Агрессия, которая привела к противозаконному состоянию в Крыму, продолжается, следовательно, является риском для безопасности нашей страны и всей Европы", – говорится в письме.
По мнению чешских европарламентариев, позиция Милоша Земана противоречит международному праву и позиции чешского правительства.
"Крым является частью Украины и его аннексия в 2014 году была грубым нарушением Будапештского соглашения 1994 года, в котором Россия, среди прочего, обязалась уважать украинскую независимость и территориальную целостность", – отмечается в письме.
Авторы обращения считают, что Земан не может "свою ошибку" объяснять "личными взглядами".
"Перед Советом Европы вы выступали не как частное лицо, а как глава государства. Если вы не способны выполнять роль президента и достойно представлять Чешскую Республику на международных собраниях, то должны были бы как минимум воздерживаться от любых высказываний, которые противоречат интересам нашей страны и наших союзников", – подчеркивают в обращении чешские евродепутаты.
Письмо-обращение к чешскому президенту подписали шесть евродепутатов, среди которых Яромир Штетина, Иржи Поспишил, Людек Нидермаер.
Как сообщал УНИАН, во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма. Он признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым – это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело".
Он также заявил, что настало время снять санкции с РФ. Заявления Земана не встретило возмущения представителей ПАСЕ, которые получили право на выступление в его присутствии.
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что высказывания президента не соответствуют внешней политике правительства страны.