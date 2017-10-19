Чешские евродепутаты призвали Земана извиниться перед Украиной

Группа депутатов Европейского парламента от Чехии направила письмо президенту страны Милошу Земану с призывом извиниться перед Украиной за свои высказывания. Об этом говорится в письме, которым располагает радио Свобода.

Читайте такжеПрезидент Чехии отказался извиняться перед Украиной за заявление о "продаже" КрымаВ нем также отмечается, что своим выступлением в Страсбурге Земан подрывает авторитет международного права, когда Украина стала жертвой российской агрессии. "Агрессия, которая привела к противозаконному состоянию в Крыму, продолжается, следовательно, является риском для безопасности нашей страны и всей Европы", – говорится в письме.

По мнению чешских европарламентариев, позиция Милоша Земана противоречит международному праву и позиции чешского правительства.

"Крым является частью Украины и его аннексия в 2014 году была грубым нарушением Будапештского соглашения 1994 года, в котором Россия, среди прочего, обязалась уважать украинскую независимость и территориальную целостность", – отмечается в письме.

Авторы обращения считают, что Земан не может "свою ошибку" объяснять "личными взглядами".

"Перед Советом Европы вы выступали не как частное лицо, а как глава государства. Если вы не способны выполнять роль президента и достойно представлять Чешскую Республику на международных собраниях, то должны были бы как минимум воздерживаться от любых высказываний, которые противоречат интересам нашей страны и наших союзников", – подчеркивают в обращении чешские евродепутаты.

Письмо-обращение к чешскому президенту подписали шесть евродепутатов, среди которых Яромир Штетина, Иржи Поспишил, Людек Нидермаер.

Как сообщал УНИАН, во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма. Он признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым – это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело".

Он также заявил, что настало время снять санкции с РФ. Заявления Земана не встретило возмущения представителей ПАСЕ, которые получили право на выступление в его присутствии.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что высказывания президента не соответствуют внешней политике правительства страны.