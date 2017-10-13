Земан заявлением о Крыме "легитимизировал" агрессию РФ - Сенат Чехии

Сенат Чехии заявил, что президент страны Милош Земан своим заявлением относительно аннексированного Крыма «легитимизировал агрессию России, которая противоречит международному праву». Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Ceske Noviny.

«Глава государства должен уважать внешнюю политику Чехии», — заявил Сенат. Орган принял резолюцию, согласно которой признано, что президент наносит ущерб интересам Чехии.

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При этом пресс-секретарь Земана отклонил жалобы Сената. «Президент не легализует аннексию Крыма, он выразил сбалансированное и реалистичное мнение», — заявил он.

Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

В Посольстве Чехии в Украине указали, что Земан в ПАСЕ выразил личную точку зрения относительно аннексии Крыма и посоветовали обратиться за комментарием в Офис президента Чехии. В свою очередь, премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике чешского правительства.

Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение по поводу высказываний чешского президента.