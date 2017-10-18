В Каталонии тысячи людей выступили против арестов общественных лидеров (фото)

Сотни тысяч людей вышли вчера вечером на улицы Каталонии в знак протеста против заключения двух влиятельных лидеров движения за независимость. Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой на El Pais.

Читайте такжеСуд в Испании арестовал двух лидеров каталонских сепаратистовТолько в Барселоне, по данным гражданской гвардии, собрались около 200 тыс. людей, которые требовали освободить арестованных в понедельник руководителей двух главных каталонских общественных организаций - Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура" Жорди Санчеса и Жорди Куишара.

"Каталонские узники, мы хотим, чтобы вы были дома", - кричали участники протеста, зажигая свечи в знак протеста против заключения лидеров.

Люди держали в руках плакаты с надписями "Свободу Жорди, политическим заключенным Испании", "Помогите Каталонии", "Спасите Европу" и "Республика – сейчас".

Демонстранты также опротестовали присутствие полиции, освистваши полицейский вертолет, пролетавший над ними, с возгласами "Долой оккупационные силы".

В протесте приняли участие члены правительства Каталонии и мэрии Барселоны, а также лидеры профсоюзов.

Аналогичные акции состоялись в других городах региона. В частности, демонстрация в Жироне собрала 15 тыс. лиц.

Как сообщал УНИАН, 16 октября, суд взял под стражу руководителей двух главных каталонских общественных организаций - Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура", которые выступают за независимость региона.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонских властей, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с главами нескольких партий подписал декларацию о провозглашении независимости от Испании. Одновременно он обратился к региональному парламенту в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради для диалога с Мадридом.