Суд признал неконституционным референдум в Каталонии об отделении от Испании

Конституционный суд Испании официально признал, что спорный референдум о независимости Каталонии является нелегитимным, поскольку региональный закон относительно плебисцита противоречит Конституции страны.

Об этом сообщает The Independent.

В начале сентября Каталонский региональный парламент принял так называемый "закон о референдуме относительно национального самоопределения". После этого Конституционный суд Испании временно приостановил действие закона, пока судьи оценивали возражения испанского правительства.

В сегодняшнем решении суд заявил, что закон противоречит национальному суверенитету и "неразрывному единству испанской нации".

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Суд отметил, что парламентская сессия, которая утвердила закон, также была незаконной.

Пресс-секретарь правительства Каталонии Хурди Турул сказал, что он не удивлен такому решению. "Мы сталкиваемся с исполнительной властью в государстве, которая использует юридическую ветку, чтобы заблокировать законодательную", – прокомментировал судебное решение Турул.