В Британии группа депутатов хочет заблокировать Brexit без соглашения с ЕС - СМИ

В Великобритании влиятельная межпартийная группа депутатов планирует не позволить правительству премьер-министра Терезы Мэй допустить выход страны из состава Евросоюза без заключения соглашения в 2019 году, сообщает Новое время со ссылкой на The Guardian.

Читайте такжеВ Брюсселе констатировали, что переговоры о Brexit зашли в "тупик"

"Причиной таких действий политиков есть новые предупреждения о том, резкий выход может стать катастрофическим для экономики Британии", - отмечает издание.

Отмечается, что в группу входят, в частности, бывший министр финансов Кеннет Кларк, несколько экс-министров Консервативной партии, а также представители от лейбористов, Либеральных демократов и Зеленых.

Одна из критически важных целей группы – предоставить парламенту право вето или возможность использовать другие правовые средства в случае "плохой сделки" или "отсутствия соглашения с Евросоюзом".

Беспокойство за политику в отношении Brexit выросли после недавних заявлений Терезы Мэй о том, что правительство тратит 250 миллионов фунтов стерлингов на подготовку к возможному варианту без достижения соглашения с ЕС, поскольку в переговорах с Брюсселем отсутствует прогресс.

12 октября глава переговорной группы от Брюсселя Мишель Барнье заявил, что переговоры с Лондоном относительно выхода Великобритании из состава ЕС находятся в тупике.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% граждан, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

29 мая 2017 года Еврокомиссия опубликовала ключевые требования к Великобритании в процессе выхода из состава Евросоюза. Основное внимание Брюссель сконцентрировал на финансовых вопросах и на правах граждан.

В ЕС подсчитали, что финансовые обязательства Великобритании в отношении ЕС коснутся 74 европейских учреждений. Сейчас Еврокомиссия официально не назвала сумму окончательного "счета" за выход Великобритании из ЕС.