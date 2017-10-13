Юнкер: Brexit продлится дольше, чем мы думали раньше

Британия должна подтвердить готовность заплатить согласно своим обязательствам перед ЕС, прежде чем Лондон и Брюссель перейдут к переговорам о будущих отношениях после Brexit.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Люксембурге, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Британцы, как и мы, ежедневно открывают новые проблемы. Вот почему этот процесс будет происходить дольше, чем мы думали раньше", - заявил Юнкер.

"Мы пока не можем достичь реального компромисса, поскольку финансовые обязательства Великобритании вызывают обеспокоенность. Поскольку мы не в состоянии этого сделать, мы не сможем на заседание Европейского Совета в октябре заявить о переходе ко второй фазе переговоров", - добавил Юнкер.

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На следующей неделе на саммите Европейского совета в Брюсселе будет признан недостаточный прогресс на переговорах по Brexit для открытия следующего этапа переговоров о предстоящей торговой сделке.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей заявила о хорошем прогрессе в переговорах по выходу из Европейского союза. Она надеется, что вскоре начнутся переговоры относительно будущего торгового партнерства между Британией и ЕС.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что Британия и ЕС зашли в тупик из-за вопроса финансовых обязательств Лондона.