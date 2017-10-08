В Москве задержали активистов, которые снова вышли на Манежную площадь

Сторонников российского оппозиционного политика Алексея Навального, вновь пришедших на Манежную площадь, задержали. Об этом РБК сообщила один из организаторов несогласованной акции в поддержку Навального Надежда Афанасьева.

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«Нас очень жестко свинтили. Хотя мы ничего не выкрикивали и у нас не было транспарантов. Сейчас мы в автозаке, нас везут в отдел полиции района Аэропорт», — добавила она. По ее словам, были задержаны девять человек.

О задержаниях также пишет в своем Twitter блогер Денис Стяжкин. Он опубликовал фотографию автозаков на площади. Стяжкин утверждает, что на площади были задержаны 14 человек.

Накануне в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального, в которой приняли участи от 700 (оценка МВД) до 3 тыс. человек (оценка штаба Навального). Мероприятия началось около 18:00 на Пушкинской площади, на митинге были задержаны несколько человек. Затем часть активистов перебралась на Манежную площадь, где, как сообщала «Протестная Москва», они собирались остаться на ночь.

Около 00:45 полиция вытеснила протестующих с площади, а затем начала задержания.