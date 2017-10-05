Испанский суд запретил парламенту Каталонии заседать по вопросу независимости

Конституционный суд Испании в пятницу, 5 октября, временно запретил парламенту Каталонии проводить заседание, на котором было запланировано рассмотреть вопрос провозглашения независимости региона. Заседание запланировано на 9 октября, отмечает Deutsche Welle.

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон обвинил Европейский Союз в недостаточно жесткой критике действий испанской полиции против жителей Каталонии, которые приняли участие в несанкционированном властями в Мадриде референдуме о независимости 1 октября.

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"Меня огорчает, что ЕС не подвергает более резкой критике действия полиции. Нарушены основные свободы европейских граждан, но ЕС не реагирует. Если бы то же самое произошло бы в Турции, Польше или Венгрии, это вызвало бы огромное возмущение", - заявил он в четверг, 5 октября, в немецкой газете Bild.

Ранее Пучдемон неоднократно призывал Европейский Союз стать посредником в переговорах между центральным испанским и каталонским правительствами, но в ЕС считают это исключительно внутрішньоіспанською проблемой.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости региона, который центральная власть Испании назвала нелегитимным.

Испанская полиция жестко противодействовала избирательному процессу, изымая урны для голосования и бюллетени. На некоторых участках произошли столкновения правоохранителей с активистами. Полиция применяла резиновые пули, дубинки. По сообщениям властей, было травмировано около 900 человек.

В правительстве Каталонии заявили, что около 90% избирателей проголосовали за независимость региона.