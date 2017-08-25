Госдеп сообщил о 16 пострадавших дипломатах США при "инцидентах" на Кубе

03:45, 25 августа 2017
Мир
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Все пострадавшие, по данным представителя Госдепартамента, получили медицинскую помощь в США и ​​на Кубе.

Посольство США в Гаване / REUTERS

По меньшей мере 16 сотрудников американской дипломатической миссии на Кубе пострадали в результате неких "инцидентов".

Об этом рассказала в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, передает РБК.

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Таинственные "инциденты", как пишет Reuters, вызвали определенные "физические симптомы" у некоторых представителей американской дипмиссии на Кубе, а также у членов их семей. Ранее CNN называл эти прошествия "акустическими атаками".

"Мы можем подтвердить, что по меньшей мере 16 сотрудников нашего посольства испытали некоторые симптомы", - рассказала Науэрт. Все пострадавшие, по ее данным, получили медицинскую помощь в США и ​​на Кубе.

Напомним, в США считают, что их дипломаты подверглись "акустической атаке" на Кубе с использованием звуковых приборов, которые вызвали серьезные проблемы со здоровьем у должностных лиц. В результате атаки дипломаты могли полностью потерять слух.

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Теги: #американские дипломаты#посольство США на Кубе#аккустическая атака