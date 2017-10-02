Трамп объявил пятидневный траур по жертвам стрельбы в Лас-Вегасе

Государственные флаги США на всех государственных зданиях и учреждениях в стране и за рубежом, включая Белый дом, а также на всех кораблях ВМФ США будут приспущены на пять дней - до заката 6 октября - в знак траура по погибшим при стрельбе в Лас-Вегасе 1 октября. Об этом говорится в официальной декларации президента США Дональда Трампа, передают Ведомости.

Читайте такжеФБР: к стрельбе в Лас-Вегасе "Исламское государство" не причастно «Сердце нации разбито. Мы скорбим вместе с теми, чьи родные и близкие были убиты и ранены во время ужасной трагедии прошлой ночью в Лас-Вегасе, Невада», - говорится в документе.

Перед этим Трамп назвал происшедшее «актом чистого зла» и пообещал в среду побывать в Лас-Вегасе и посетить семьи жертв трагедии. «Наше единство не может быть разрушено злом. Наши узы не могут быть разъединены насилием», - сказал президент США.

По последним данным, число погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 58 человек, не менее 515 ранены. Людей расстреливали из номера отеля Mandalay Bay, расположенного на 32 этаже. Нападавшим был 64-летний Стивен Паддок. Мужчина открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. В его номере было найдено не менее 10 винтовок. Когда полицейские ворвались в номер Паддока, мужчина уже был мертв.

Воскресный расстрел стал самым массовым убийством с применением огнестрельного оружия в истории США.