Бойня в Лас-Вегасе: количество погибших возросло до 58, раненых – до 515

В американском городе Лас-Вегас (штат Невада) количество погибших в результате стрельбы возросло, по меньшей мере, до 58 человек, 515 человек ранены. Об этом сообщает сайт телеканала CNN.

Шериф городского департамента полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что в результате стрельбы, по меньшей мере, 58 человек погибли и 515 получили ранения.

Читайте такжеУкраинцев на данный момент нет среди пострадавших из-за стрельбы в Лас-Вегасе

Ранее сообщалось о 50 погибших и не менее 406 госпитализированных. В ФБР не связывают стрельбу с международной террористической группировкой "Исламское государство".

Как сообщал УНИАН, стрельба произошла во время проведения музыкального фестиваля кантри-музыки "Урожай" (Harvest) в американском Лас-Вегасе. Полиция установила, что 64-летний Стивен Крейг Паддок из Мескита (Невада) открыл стрельбу по посетителям фестиваля из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвал расстрел людей в Лас-Вегасе воплощением зла в чистом виде.