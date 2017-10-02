Число пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе увеличилось до 406 человек, сообщает NBC News со ссылкой на полицию, передают Ведомости. «Мы слышали, как взрываются фейерверки. Потом мы вдруг услышали звуки выстрелов. Люди начали кричать, что их ранили ... Когда мы стали убегать, на земле лежали несколько сотен людей», - рассказала одна из очевидцев.

Читайте такжеСтрелок из Лас-Вегаса покончил с собой до прибытия спецназовцев – СМИ«Люди продолжали падать и падать ... Они получали ранения на расстоянии одного фута от нас», - уточнила она. «Люди пытались спасать своих друзей. Вокруг были выстрелы. Помогать другим означало бы, что нас тоже застрелят», - добавила женщина.

Стрелявший по толпе у открытой концертной площадки фестиваля кантри-музыки находился на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. По официальной информации, преступник действовал в одиночку.

Позже появилась информация о задержании его спутницы Мэрил Дэнли. Не ясно, является ли она его сообщницей. Также полиция обнаружила два автомобиля подозреваемого.

Причины преступления устанавливаются. Стрелявшим оказался 64-летний пенсионер Стивен Паддок из Мескита (штат Невада).