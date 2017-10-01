В Мадриде проходит демонстрация в поддержку единства Испании

В Мадриде несколько сотен человек вышли на демонстрацию в поддержку единства Испании и против референдума в Каталонии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Около полудня несколько сотен человек собрались на одной из главных площадей Мадрида – Пласа-Майор.

Позже участники демонстрации отправились шествием в сторону другой большой площади Мадрида рядом с Пуэрта дель Соль (Ворота солнца), одной из крупнейших достопримечательностей Мадрида.

В руках у них – флаги Испании, участники акции скандируют лозунги в поддержку испанского единства. Количество участников демонстрации продолжает расти.

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Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.

Всего в день референдума открыты и работают 73% избирательных участков. Правительство разрешил избирателям голосовать на любом участке.