Названа дата открытия филиала Лувра в ОАЭ

В ОАЭ объявлено об открытии одной из самых ожидаемых культурных достопримечательностей в мире. Лувр Абу-Даби откроет свои двери 11 ноября этого году спустя почти 11 лет после подписания беспрецедентного межправительственного соглашения, давшего старт проекту, передают "Русские Эмираты".

Читайте такжеЛучшим музеем мира назван Метрополитен-музей в Нью-ЙоркеДолгожданное заявление было сделано главой музея Мануэлем Рабате и Мухаммедом Халифой Аль Мубараком, председателем Управления по туризму и культуре Абу-Даби на церемонии, в которой также участвовали высокопоставленные чиновники страны и министр культуры Франции Франсуаза Ниссен.

С 11 ноября музей будет полностью работоспособен. На выставке будет представлено около 700 экспонатов, примерно половина из которых будет принадлежать постоянному собранию музея, а другая половина будет состоять из экспонатов 13 крупных французских культурных учреждений, включая Лувр, Музей Орсе и Центр Помпиду в Париже, в том числе «Вокзал Сен-Лазар» Клода Моне, автопортрет Винсента Ван Гога и «Прекрасную Ферроньеру» Леонардо да Винчи, которая впервые покинет Европу, чтобы стать первой картиной эпохи Возрождения, выставленной на Ближнем Востоке.

Мануэль Рабате описал Лувр Абу-Даби как «подарок миру», чья красота, по его мнению, способна предоставить посетителям новую точку зрения на мир. «Посещение Лувра Абу-Даби станет комплексным опытом. Вы откроете для себя это невероятное здание, и вы встретите шедевры всех исторических периодов и со всего мира», - сказал он.