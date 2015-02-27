В США нашли картину Пикассо, украденную 13 лет назад

Об этом сообщила прокурор восточного округа Нью-Йорка Лоретта Линч, передает Би-би-си.

Кубистское полотно "Парикмахерша" (фр. La Coiffeuse), принадлежащее французским властям, было похищено из музейного хранилища Центра Помпиду в Париже.

Картину отправили в США из Бельгии, описав ее в документах как "художественную поделку" стоимостью в 30 евро. По прибытии посылки в Нью-Йорк картина была изъята таможенной службой, после чего в суд в Бруклине была подана жалоба о контрабанде.

"Утраченное сокровище найдено, - заявила Лоретта Линч. - Из-за вопиющего случая контрабанды в этом деле картина в настоящее время проходит процедуру конфискации в США. Конфискация картины освободит ее от оков черного рынка украденных предметов искусства, и ее можно будет вернуть законному владельцу".

Считается, что рыночная стоимость картины, написанной в 1911 году, составляет миллионы долларов. Местонахождение картины оставалось неизвестным в течение 13 лет.