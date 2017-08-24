Трамп в телефонном режиме выражал сенаторам недовольство из-за санкций против РФ - Politico

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил свое разочарование по крайней мере двум сенаторам-республиканцам из-за связанных с Россией вопросов.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с разговорами.

В частности, Трамп выразил недовольство по поводу законопроекта о новых санкциях против России.

Он попытался убедить председателя комитета сената по иностранным делам Боба Коркера, что это это не было хорошим решением. Глава Белого дома объяснял, что документ может серьезно навредить его деятельности на посту президента.

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Сенатор был непреклонен и лишь довел до сведения президента, что законопроект будет утвержден обеими палатами Конгресса. "Он (Трамп) был явно расстроен", - сказал источник.

Издание сообщает, что также он общался с сенатором Томом Тиллисом. В ходе разговора с ним 7 августа Трамп обсуждал законопроект, который должен защитить спецпрокурора США по расследованию связей команды Трампа с Россией от любой попытки уволить его. В случае принятия поправки затруднят для президента процесс увольнения Мюллера.

По словам источников, Трамп был недоволен этим законопроектом и не хотел, чтобы он был принят.

Как отмечает Politico, Трамп раздражен тем фактом, что члены Республиканской партии в Сенате действуют все более обособленно, не согласовывая свои действия с Белым домом.