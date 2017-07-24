Трамп расстроен недостаточной поддержкой со стороны республиканцев

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что Республиканская партия мало делает для его защиты от нападок со стороны демократов о вмешательстве России в американские выборы.

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"Очень грустно, что республиканцы - даже те, кто многим обязан моей поддержке - делают очень мало, чтобы защитить своего президента", - написал он в Twitter.

It's very sad that Republicans, even some that were carried over the line on my back, do very little to protect their President. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2017

Также Трамп написал, что Россия и представители Демократической партии смеются над тем, как в США проходит "охота на ведьм" - расследование попыток Москвы повлиять на американские выборы.