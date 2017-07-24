Трамп расстроен недостаточной поддержкой со стороны республиканцев

01:13, 24 июля 2017
Мир
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Трамп считает, что Россия и демократы смеются над тем, как в США проходит "охота на ведьм".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что Республиканская партия мало делает для его защиты от нападок со стороны демократов о вмешательстве России в американские выборы.

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"Очень грустно, что республиканцы - даже те, кто многим обязан моей поддержке - делают очень мало, чтобы защитить своего президента", - написал он в Twitter.

Также Трамп написал, что Россия и представители Демократической партии смеются над тем, как в США проходит "охота на ведьм" - расследование попыток Москвы повлиять на американские выборы.

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Теги: #вмешательство РФ в выборы США#охота на ведьм#Трамп расстроен поддержкой республиканцев