Израиль решил прекратить вещание катарского телеканала Al Jazeera

Израиль собирается закрыть корпункты катарского телеканала Al Jazeera и прекратить его вещание в стране.

Как передает Deutsche Welle, министр связи Израиля Аюб Кара заявил сегодня о намерении инициировать отзыв аккредитации и разрешений на работу у журналистов Al Jazeera, а также обратиться к кабельным и спутниковым операторам, чтобы те прекратили транслировать англо- и арабоязычную версию канала.

Министр обвинил Al Jazeera в том, что канал является "инструментом" "Исламского государства", шиитского Ирана и его союзника ливанской "Хезболлы", а также палестинского движения ХАМАС. Он также отметил, что такие страны, как Саудовская Аравия и Египет "пришли к выводу, что Al Jazeera призывает к терроризму и религиозному экстремизму".

В Al Jazeera заявили, что расстроены решением властей Израиля и предпримут соответствующие юридические шаги.

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"Al Jazeera выражает сожаление по поводу таких действий государства, которое называют единственным демократическим на Ближнем Востоке, и считает их опасными", - отметил представитель телеканала. Он также выразил удивление, что израильский министр для оправдания таких действий сослался на решение Саудовской Аравии и Египта.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил телеканал Al Jazeera в подстрекательстве к насилию вблизи Храмовой горы и заявил о намерении добиться закрытия его корпункта в Иерусалиме.

Напомним, закрытие телеканала Al Jazeera было среди пунктов требований арабских стран о прекращении блокады Катара.