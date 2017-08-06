Лавров рассказал о вопросе российских контрмер на встрече с Тиллерсоном

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон хотел узнать подробности ответных мер Москвы на новые санкции Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по окончании встречи с госсекретарем в Маниле, отметив, что такие разъяснения были даны.

По сообщению Лаврова, у него была продолжительная встреча с Рексом Тиллерсоном, которого интересовали подробности решений, которые, как выразился Лавров, "были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в Конгрессе Соединенных Штатов Америки", передает Радио Свобода.

По словам Лаврова, это было сделано на основе интервью президента России Владимира Путина каналу "Россия". "Там все подробно было сказано, объяснены причины решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что Соединенные Штаты все-таки не пойдут по пути конфронтации", - добавил он. В своем интервью телеканалу "Россия" Путин потребовал сократить персонал американского посольства в Москве и консульств США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке на 755 человек.

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Главы внешнеполитических ведомств России и США договорились сохранить формат встреч на уровне своих заместителей "Рябков-Шэннон", то есть встреч заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря Томаса Шэннона.

В Маниле Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в кулуарах региональной встречи АСЕАН. Встреча стала первой, с тех пор как президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях, направленных против Москвы.

Трамп 3 августа написал в Twitter, что "отношения Вашингтона с Россией находятся на рекордном и очень опасном минимуме". Трамп и Тиллерсон выступали против пакета санкций. Хотя Трамп в конечном счете подписал законопроект, он назвал его "содержащим серьезные недостатки".

МИД России сообщил, что Лавров прибыл на форум и проведет серию двусторонних встреч для обмена мнениями "по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", включая ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Ближнем Востоке.

Тиллерсон 1 августа заявил, что, хотя отношения Вашингтона с Россией "по-прежнему испытывают значительный стресс", в его отношениях с Лавровым "нет воинственности". "Думаю, что он так же, как и я, привержен поиску путей, которые могут улучшить наши отношения", – сказал Тиллерсон.