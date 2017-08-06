Лавров после встречи с Тиллерсоном: альтернативы диалогу с США нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в воскресенье, 6 августа, что считает, что его американские коллеги готовы продолжать диалог с Москвой относительно сложных вопросов, несмотря на двустороннее напряженности и введение новых санкций против России.

Об этом сообщает Reuters.

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"Мы чувствовали готовность наших американских коллег продолжать диалог, я думаю, что альтернативы этому нет", - заявил Лавров после длительных переговоров с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках встречи в Маниле.