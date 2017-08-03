США запретили своим гражданам ездить в КНДР с 1 сентября

Госдепартамент США призвал американцев покинуть КНДР до 1 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепа.

"Тем, кто находится в Северной Корее по паспорту США необходимо покинуть страну до того, как вступит в силу ограничение на поездки американцев в КНДР 1 сентября", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что американские граждане не смогут вылететь в КНДР, поскольку их паспорта для поездок в эту страну больше не будут действовать. Если госсекретарь США Рекс Тиллерсон не отменит или не продлит запрет, то он будет действовать на протяжении года, говорится в заявлении.

Исключение составят поездки журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и тех, кто направляются в КНДР в национальных интересах.

Напомним, ранее в США два туристических агентства, которые организовывают туры в Северную Корею, заявил, что правительство США планирует запретить американцам ездить в КНДР