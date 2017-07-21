В США хотят запретить американцам ездить в Северную Корею - Reuters

В США два туристических агентства, которые организовывают туры в Северную Корею, заявил, что правительство США планирует запретить американцам ездить в КНДР, пиеш Reuters.

В частности, как сообщается, в одном из агентств Koryo Tours отметили, что о запрете правительство объявит 27 июля и она вступит в силу в тридцатидневный период .

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Другое агентство Young Pioneer Tours объявило, что его также предупредили о запрете.

Сообщается, что Young Pioneer Tours – это именно то агентство, услугами которого воспользовался американский студент Отто Уормбир , который 17 месяцев провел в тюрьме Северной Кореи по подозрению в попытке украсть флаг. Юноша умер после возвращения с тюрьмы.