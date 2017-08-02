Тиллерсон: Вашингтон не хочет падения режима в КНДР

США не стремятся устранить правительство Северной Кореи и хотели бы в определенный момент прийти к диалогу, но при соблюдении определенных условий. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По его словам, Вашингтон пытается убедить Северную Корею отказаться от своих программ противоракетного и ядерного оружия путем мирного давления.

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"Мы не хотим смены режима, мы не хотим падения режима, мы не хотим ускоренного объединения полуострова, мы не ищем повод для того, чтобы послать наших военных на север от 38-й параллели", - сказал Тиллерсон.

Вместе с этим он подчеркнул, что власти КНДР должна проявить желание начать переговоры с пониманием невозможности обладания ядерным оружием или его доставки куда-либо в регионе.

Как сообщал УНИАН, ранее власти КНДР заявили, что с помощью межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-14" может нанести удар по любой точке США. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркивает, что ядерная программа КНДР не может быть заменена или свернута.

1 августа военные США зафиксировали беспрецедентный уровень активности подводной лодки КНДР. По данным американских военных, это может свидетельствовать об испытаниях "системы холодного запуска" баллистической ракеты с использованием пара высокого давления для вывода ракеты из пускового контейнера.