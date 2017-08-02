Сенатор США заявил о возможности войны с КНДР

Высокопоставленный сенатор-республиканец Линдси Грэм, отвечая в эфире NBC на вопрос о стратегии правительства США в отношении Северной Кореи, дал понять, что остается возможность применения силовых мер, если эта страна продолжит свою политику, пишет Голос Америки.

"Остается военный выбор для уничтожения ракетной программы и самой Северной Кореи. Если должна быть война для их остановки, она там закончится. Если погибнут тысячи, она закончится там. Если тысячи погибнут, они там погибнут, они не погибнут здесь, (президент Дональд Трамп) сказал мне об этом", - сказал Грэм.

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"Я говорю, что (военные действия) неизбежны, если Северная Корея будет продолжать (свое поведение)", - добавил он.

При этом Грэм отметил, что остановить Северную Корею можно военным или дипломатическим способом, а он сам отдает предпочтение дипломатическому способу.

В интервью Линдси Грэм заявил, что президент Трамп сказал ему, что с Северной Кореей будет война по поводу ее ракетной программы, если она и дальше будет угрожать Соединенным Штататм.