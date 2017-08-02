Сенат США утвердил нового директора ФБР
Кандидатуру Кристофера Рэя на пост главы ФБР поддержали 92 сенатора.
Сенат США утвердил назначение юриста Кристофера Рэя директором Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает Reuters.
За кандидатуру Рэя проголосовали 92 сенатора. Против предложенной президентом Дональдом Трампом кандидатуры проголосовали 5 сенаторов.
Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул Рея на этот пост в начале июня, охарактеризовав его как "человека с безупречной репутацией".
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В биографии Рэя на сайте Департамента юстиции США говорится, что в 2003-2005 годах, во времена администрации президента Джорджа Буша-младшего он занимал должность помощника генерального прокурора США во главе отдела, который занимался уголовными расследованиями.
Предыдущий директор ФБР Джеймс Коми был уволен Дональдом Трампом 9 мая. В июне, выступая на слушаниях в комитете по разведке американского сената, Коми обвинил президента США Дональда Трампа во лжи и клевете на свое бывшее ведомство. "Я знаю, что меня уволили в связи с расследованием. Это каким-то образом давило на Трампа и раздражало его", - сказал Джеймс Коми, отвечая под присягой на вопросы сенаторов.