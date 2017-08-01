Песков прокомментировал информацию о поставках летального американского оружия Украине

Все страны должны избегать действий, которые могут привести к росту напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы считаем, что все страны, особенно те страны, которые как-то претендуют на роль в регулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе», - заявил Песков, передает kommersant.ru.

Читайте такжеУкраина готова принять помощь в виде оборонительного вооружения и быстро провести обучение с личным составом - ПолторакКак сообщал УНИАН, газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план, предусматривающий поставки Украине «оборонительных вооружений». По данным издания, речь идет прежде всего о противотанковых комплексах и других видах оборонительных вооружений для борьбы с поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе.

Как уверяют собеседники WSJ, министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил план, однако в Белом доме он еще не обсуждался.