Военные США сообщили о "необычной" активности подлодки КНДР

В США военные зафиксировали беспрецедентный уровень активности подводной лодки КНДР. Об этом сообщает CNN.

Кроме активности подлодки, военные обнаружили доказательство "испытания запуска" в дни, предшествовавшие запуску второй межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяна.

Это может свидетельствовать об очередных испытаниях баллистической ракеты.

Речь идет об испытаниях так называемой "системы холодного запуска", в которой используется пар высокого давления для выведения ракеты из пускового контейнера в воздух до того, как зажигаются его двигатели, предотвращая повреждение подводной лодки или подводной баржи, которая запускает ракету.

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Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал руководство Китая за то, что оно не решает проблемы, возникшие из-за ракетных испытаний в Северной Корее. По словам президента США, Китай ничего не делает, чтобы решить северокорейскую проблему, а "только говорит".

Кроме того, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не видит смысла в созыве Совбеза ООН по Северной Корее, если по ее итогам не будет принято каких-либо решений.

КНДР 28 июля осуществила запуск баллистической ракеты, которая могла упасть в исключительной экономической зоне Японии. В ответ на северокорейское ракетное испытание США и Южная Корея произвели учебные пуски ракет.