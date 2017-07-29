В МИД РФ назвали санкции Конгресса США "незаконными"

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали новые санкции Конгресса Соединенных Штатов Америки против России "незаконными".

Как сообщается на сайте МИД РФ, сегодня, 28 июля, состоялся телефонный разговор главы ведомства Сергея Лаврова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

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"Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона. Такие действия включали незаконные санкции против России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию нашей дипломатической собственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров заявил, что "Россия делала все возможное, чтобы выправить отношения, в ответ на американские провокации вела себя сдержанно".

"Однако последние события показали, что политика США оказалась в руках русофобских сил, толкающих Вашингтон на путь конфронтации. Принятые нами ограниченные и абсолютно адекватные меры - это не ответ по принципу «око за око», а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона, наконец, задумается о пагубных последствиях своей линии", - заявляют в МИД РФ.

При этом Лавров отметил, что РФ по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с США и сотрудничеству по важнейшим вопросам международной повестки дня. В этой связи, подчеркивается, что это возможно лишь на основе равноправия, взаимного уважения и выстраивания баланса интересов.

Как сообщал УНИАН, Россия требует от США к 1 сентября сократить количество работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал закон «Противодействие противникам Америки через санкции», который предусматривает ужесточение санкций против России, и отправил его на подпись президенту Дональду Трампу.

Документ, среди прочего, законодательно закрепляет действующие санкции против России, а также создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США по ослаблению санкций против РФ.