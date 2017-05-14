Трамп задумался о серьезной смене состава своей администрации - СМИ

Президент США Дональд Трамп подумывает о том, что провести перестановки в своей администрации из-за негативного отношения к деятельности отдельных ее чиновников. Об этом пишет The New York Times.

Трамп все больше разочаровывается в работе главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса, главы отдела коммуникаций Майкла Дабка и официального представителя Шона Спайсера. Об этом изданию рассказали шесть чиновников из администрации.

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По их словам, Трамп подумывает о самой «мощной встряске» состава своей команды с начала президентского срока.

Источники NYT утверждают, что особенно критично Трамп относится к Спайсеру. По их словам, президент давно говорит о необходимости заменить Спайсера на посту пресс-секретаря.

Также они рассказали, что Трамп до последнего не сообщал Спайсеру о том, что он собирается уволить Джеймса Коми с поста главы ФБР, чтобы не было утечки в СМИ из отдела коммуникаций.