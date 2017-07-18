Пентагон сомневается, что КНДР сможет нанести точный удар по США

В Пентагоне считают, что КНДР не имеет возможности нанести точного удара по США через неразвитую систему навигации. Об этом заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов при Пентагоне Пол Сельва, пишет Reuters.

"Я не уверен, что тестовый пуск ракет 4 июля продемонстрировал, что у них есть возможность ударить по США хоть с любой точностью и разумной уверенностью в успехе", - сказал он.

Ранее в этом месяце Северная Корея провела первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

Чиновник отметил, что запуск Пхеньяном ракеты показал, что у ракеты недостаточно высокий уровень навигации.

Как сообщал УНИАН ранее, Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове. Идею возобновления диалога между двумя государствами выдвинул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Германию.

Представители минобороны Южной Кореи заявили, что надеются на положительный ответ со стороны КНДР.