Кремль пытался вмешаться в выборы в США еще при Брежневе - The Atlantic

Активность российских властей во главе с президентом Владимиром Путиным во время выборов в США с целью помочь Дональду Трампу обойти своего конкурента от Демократической партии Хиллари Клинтон была далеко не первой попыткой Кремля повлиять на политическую ситуацию в США.

Об этом говорится в материале издания The Atlantic, передает newsru.

Так, в августе 1975 года в Хельсинки в рамках саммита глав 35 государств состоялась встреча президента США Джеральда Форда с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. После нее генсек пообещал американскому коллеге всеми силами поспособствовать его избранию на новый срок.

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Автор материала, американский политолог Ян Лодал, который в 1970-х годах был членом Совета по национальной безопасности США и входил в состав группы специалистов, работающих над ограничением стратегических наступательных вооружений, рассказал, что конфиденциальный разговор Брежнева и Форда состоялся после двусторонней встречи делегаций СССР и США.

По словам Лодала, приватный разговор Брежнева и Форда, при котором присутствовал всего один человек - переводчик советского генсека Виктор Суходрев, состоялся на балконе и продлился около двух минут. После этого лидеры двух стран вернулись в зал заседаний и продолжили переговоры в расширенном формате.

Лодал вспоминает, что во время переговоров Суходрев принес Брежневу листок бумаги, который генсек после прочтения порвал и сложил обрывки бумаги в пепельницу. После заседания Лодалу удалось пройти мимо стола и забрать содержимое пепельницы в свой карман.

Вместе с помощником Генри Киссинджера Питером Родманом, который на тот момент занимал должность госсекретаря США, Лодал смог сложить обрывки листка и прочитать содержимое текста, который оказался дословной стенограммой короткой беседы с глазу на глаз Брежнева и Форда.

"Хочу вам сказать конфиденциально и совершенно откровенно, что мы в советском руководстве также являемся сторонниками вашего избрания президентом на новый срок. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы это так было", - заявил Брежнев Форду в приватной беседе.

В ответ американский президент поблагодарил генсека и добавил, что и сам рассчитывает быть избранным на второй срок. "Думаю, что это отвечает интересам дальнейшего развития советско-американских отношений и поспособствует процессу разрядки", - подчеркнул Форд.

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По мнению Лодала, восстановленный им 42 года назад документ свидетельствует о том, что уже в те времена Москва ставила задачу повлиять на ход президентских выборов в США. "Методы России с годами не меняются, так что нет ничего удивительного в том, что в 2016 году Россия сделала то же, что Брежнев предложил в 1975-м. Разница в том, что в 2016-м предложение было принято, тогда как в 1975-м США возглавлял человек с колоссальным опытом и непоколебимыми принципами, и он это предложение проигнорировал", - резюмировал Лодал.

Напомним, в США продолжается расследование, посвященное предполагаемым связям между предвыборной командой нынешнего президента страны Дональда Трампа и Кремлем. В январе американские спецслужбы представили доклад, в котором обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы, прошедшие в США в 2016 году. По их версии, нанятые российским правительством хакеры атаковали серверы Демократической партии США, похитили и передали WikiLeaks документы, компрометирующие главного оппонента Трампа - Хиллари Клинтон.