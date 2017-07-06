Европарламент призвал приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Европейский парламент 6 июля проголосовал за принятие предложения о приостановлении переговоров относительно членства Турции в Европейском союзе, если Анкара продолжит внедрять конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле этого года. Как сообщает издание Hurriyet Daily News, за соответствующий документ проголосовали 477 депутатов, против высказались 64.

Пресс-служба Европарламента сообщила, что принимая во внимание итоги референдума и расширение президентских полномочий, резолюция призывает Еврокомиссию и национальные правительства ЕС "официально приостановить переговоры о вступлении с Турцией без промедления, если "пакет конституционных реформ будет реализован без изменений".

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Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Европейский Союз должен открыть новую главу по вопросу процесса вступления Турции, в противном случае Анкара ничего не будет обсуждать с блоком и скажет "прощайте".

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не будет ждать на пороге Евросоюза вечно и готова выйти из переговоров о вступлении в ЕС, если в некоторых странах-членах будет расти исламофобия и вражда.