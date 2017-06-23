Джоан Роулинг рассказала, что Гарри Поттеров было двое

Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что Гарри Поттеров было двое. Об этом сообщает Independent.

"Генри Поттер (или Гарри для близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте (верховный суд магов Великобритании, - ред.) в 1913-1921 годах", - написала Роулинг.

Писательница рассказала, что этот персонаж активно защищал маглов, за что его семью исключили из "Справочника чистокровных волшебников". По ее словам, он выступал за то, чтобы маги оказали помощь людям во время Первой мировой войны.

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У неизвестного ранее Гарри Поттера был сын Флимонт, который вместе с женой Юфимией дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения внука-тезки. Таким образом, новый персонаж приходится уже известному читателям Гарри Поттеру прадедушкой. При этом Флимонт и Юфимия, по словам Роулинг, погибли от драконьей оспы.

Не исключено, что второй Гарри Поттер станет героем приквела к серии уже выпущенных книг. Прежде в романах Роулинг он не упоминался.

У Гарри Поттера был сын Флимонт, который вместе с женой дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения внука-тезки.

Ранее о еще одном Гарри Поттере в книгах речь не шла, но не исключено, что он появится в приквелах.

Напомним, ранее в Бирмингеме украли приквел к "Гарри Поттеру".