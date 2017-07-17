Конфликт вокруг Катара спровоцировали хакерские атаки ОАЭ - WP

Хакерскую атаку на государственное информационное агентство Катара (Qatar News Agency), которая произошла 24 мая и спровоцировала дипломатический скандал в регионе, организовали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с выводами американской разведки.

Читайте такжеСанкции против Катара со стороны арабских стран остались действующими

По информации источников издания, анализ информации, которую собрали спецслужбы США, показал, что 23 мая высокопоставленные члены правительства ОАЭ "обсуждали план и его реализацию".

Источники издания отмечают, что остается неясным, была ли хакерская атака исполнена самими ОАЭ или для этого были наняты третьи лица.

В заявлении посла ОАЭ в Вашингтоне, которое приводит WP, говорится, что Абу-Даби не имеет никакого отношения к хакерской атаке на государственное СМИ Катара. "ОАЭ никак не причастны к предполагаемом хакерской атаке, описанной в данной статье", - приводит издание заявление посла.

В июне десять стран заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они обвиняли Доху в поддержке террористических организаций, в том числе "Исламского государства" и во вмешательстве в свои внутренние дела.

В конце июня четыре страны, а именно Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия и Бахрейн, направили Катару требования. В том числе, они требовали у Дохи запретить вещание телеканала телеканала Al Jazeera, закрыть военную базу Турции на своей территории, прекратить связи с организацией "Братья Мусульмане", с "Хезболлой", ИГ и "Аль-Каидой".

Катар в начале июля заявил, что отказывается выполнять требования четырех стран. По словам главы катарского МИД Аль-Тани, они ограничивают суверенитет страны. Он подчеркнул, что Доха не будет блокировать вещание Al Jazeera и закрывать военную турецкую базу на своей территории.