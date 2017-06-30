Катар заявил о готовности к урегулированию кризиса с арабскими странами

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил о готовности Катара к урегулированию кризиса дипотношений со странами Персидского залива. Об этом министр сообщил журналистам в Вашингтоне, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«В Дохе готовы обсуждать с арабскими странами «разумные меры» того, как положить конец региональному кризису», — сказал министр.

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Глава МИДа подчеркнул, что в ходе своего пребывания в Вашингтоне он провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и обсудил перспективы политического разрешения конфликта. Тиллерсон, по словам министра, назвал требования арабских стран к Катару сложно реализуемыми.

По данным телеканала Al Jazeera, Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани также сообщил на встрече с журналистами о том, что Катар «имеет хорошие показатели по борьбе с терроризмом». По его словам, США могут подтвердить, что Катар не поддерживает террористические и экстремистские группировки.

Как сообщает Reuters, Катар намерен в связи с блокадой стран Персидского залива подать жалобу в ВТО против Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта.

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. После этого к ним присоединились еще пять арабских государств, все они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран, а также в спонсировании террористов.

Власти Катара все обвинения отвергли и назвали изоляцию со стороны арабских стран посягательством на суверенитет.