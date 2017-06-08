Катар озвучил предварительные итоги расследования хакерской атаки на новостное агентство

Катар обнародовал предварительный отчет о взломе сайта государственного новостного агентства QNA, который, как предполагается, спровоцировал кризис в отношениях Дохи с соседями, сообщает The Associated Press.

Согласно данным МВД страны, хакеры первый раз взломали сайт еще в апреле, использовав "высокотехнологичные и инновационные методы".

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Сразу после полуночи 24 мая хакеры загрузили на сайт файл, а затем опубликовали сообщение, в котором приводились поддельные цитаты эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

В этой заметке шейх якобы давал неоднозначные комментарии об Иране и Израиле, новость была быстро подхвачена СМИ в Саудовской Аравии и ОАЭ, затем эти материалы легли в основу "катарского кризиса".

В заявлении министерства не говорится, кто именно устроил атаку. Также МВД благодарит ФБР и британские правоохранительные органы за помощь в расследовании.

В мае сообщалось, что ряд стран заблокировали новости от Катара про хороший Иран и критику президента США Дональда Трампа. В Катаре заявили, что эти новости были опубликованы в результате хакерского взлома, и потому не являются истинными.