Прибытие лидеров G20 на саммит в Гамбурге в лицах (фоторепортаж)

В немецком городе Гамбург сегодня начинается двухдневный саммит лидеров "Большой двадцатки".

Хозяйка саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель уже встретила высокопоставленных гостей - американского президента Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина, французского президента Эммануэля Макрона, канадского премьера Джастина Трюдо, британского премьера Терезу Мэй, лидеров ЕС Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера, китайского лидера Си Цзиньпина и даже опального президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также других лидеров стран мира.

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Большое внимание привлекает двусторонняя встреча Трампа с Путиным.

Меркель в свою очередь в правительственном заявлении в прошлую пятницу дала понять, что ожидает сложных переговоров в Гамбурге и намерена отстаивать четкую европейскую позицию, в частности, в вопросе климатической политики в противовес США. Ее ожидания от встречи с Трампом ограничены.

Кроме того отмечается, что G20 является важным элементом реализации геополитических амбиций Китая.