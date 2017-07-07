Прибытие лидеров G20 на саммит в Гамбурге в лицах (фоторепортаж)

12:48, 07 июля 2017
Мир
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Меркель ожидает напряженный саммит и разных гостей встречает по-разному.

В немецком городе Гамбург сегодня начинается двухдневный саммит лидеров "Большой двадцатки".

Хозяйка саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель уже встретила высокопоставленных гостей - американского президента Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина, французского президента Эммануэля Макрона, канадского премьера Джастина Трюдо, британского премьера Терезу Мэй, лидеров ЕС Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера, китайского лидера Си Цзиньпина и даже опального президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также других лидеров стран мира.

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Большое внимание привлекает двусторонняя встреча Трампа с Путиным.

Меркель в свою очередь в правительственном заявлении в прошлую пятницу дала понять, что ожидает сложных переговоров в Гамбурге и намерена отстаивать четкую европейскую позицию, в частности, в вопросе климатической политики в противовес США. Ее ожидания от встречи с Трампом ограничены.

Кроме того отмечается, что G20 является важным элементом реализации геополитических амбиций Китая.

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Новость в сюжете: Саммит G20 в Гамбурге
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