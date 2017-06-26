Тиллерсон призвал арабские страны смягчить требования к Катару

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что некоторые из требований, выдвинутых четырьмя арабскими странами во главе с Саудовской Аравией в адрес Катара в обмен на отмену санкций, трудновыполнимы, и призвал стороны к диалогу. Об этом пишет Би-Би-Си.

Тиллерсон отметил, что условия, выдвинутые арабскими странами, представляют основу для диалога, способного разрешить эту кризисную ситуацию.

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Рекс Тиллерсон заявил, что Катар изучает эти требования, и призвал все стороны сесть вместе и выработать меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

"Чтобы разрядить обстановку, надо убавить тон", - полагает Тиллерсон.

Отметим, что Саудовская Аравия с союзниками хотят, чтобы Катар разорвал свои тесные связи с Ираном и закрыл турецкую военную базу на территории своей страны. В пятницу Катару был установлен срок в 10 дней на выполнение этих требований.

Также союзники потребовали закрыть вещание телеканала "Аль-Джазира", который финансируют власти Катара.

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. После этого к ним присоединились еще пять арабских государств, все они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран, а также в спонсировании террористов.

Власти Катара все обвинения отвергли и назвали изоляцию со стороны арабских стран посягательством на суверенитет.