На саммите ЕС согласовали меры для противодействия терроризму и радикализации

Евросоюз усилит противодействие радикализации в интернете, сотрудничество ради профилактики и противодействия экстремизму, а также борьбы с финансированием терроризма.

Об этом говорится в выводах Европейского Совета по безопасности и обороны, согласованных на заседании в четверг, 22 июня, передает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

"Терроризм остается главной угрозой", - признал президент Европейского Совета Дональд Туск.

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Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза подчеркнули, что ЕС "осуждает недавние теракты и сохраняет устойчивость и единство в борьбе с терроризмом, ненавистью и насильственным экстремизмом", - говорится в документе, опубликованном на сайте Европейского Совета.

В нем также содержится призыв к промышленникам создать "Индустриальный форум" и разработать новые технологии для автоматического обнаружения и удаления контента, который подстрекает к терактам.

Лидеры ЕС также согласились до конца текущего года запустить систему онлайн-проверки лиц, въезжающих на территорию объединения без виз, так называемую ETIAS.

Что касается внешней безопасности, то Европейский Совет приветствует инициативу Еврокомиссии по созданию оборонного фонда ЕС.

Последний организовывают для поддержки технологических исследований в оборонной сфере. В коммюнике, принятом на саммите ЕС, содержится призыв к государствам-членам найти подходящие проекты для осуществления в рамках оборонного фонда.