Президент США продлил на год санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно сообщению, речь идет о сохранении ограничительных мер, которые были введены в 2008 году. В 2010, 2011, 2015 и 2016 санкции продлевались и расширялись.

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Срок действия ограничений должен был истечь 26 июня текущего года, однако Трамп принял решения продлить их ввиду того, что сохраняется "режим чрезвычайного положения применительно к Северной Корее".

В Белом доме отметили, что риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства КНДР, по-прежнему представляют собой "чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Ранее УНИАН сообщал, что США призвали Китай усилить экономическое и дипломатическое давление на КНДР, чтобы помочь усмирить их ядерную и ракетную программы.