Еврокомиссия опубликовала ключевые требования к Великобритании по Brexit

Еврокомиссия в понедельник, 29 мая, опубликовала главные требования к Великобритании, что касаются ее выхода из Европейского Союза. Ключевыми среди них являются вопросы финансовых расчетов и "прав граждан", сообщает DW.

В ЕС подсчитали, что финансовые обязательства, вытекающие из членства Великобритании в ЕС, коснутся 74 европейских учреждений. И хотя Еврокомиссия еще не назвала окончательной стоимости "счета" за выход Великобритании из ЕС, уже известно, что Лондону придется продолжать выплаты и после выхода. В Брюсселе подчеркивают, что все расчеты должны происходить в евро.

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Среди обязательств Великобритании - финансирование Европейского инвестиционного банка, доля в финансировании сделки между ЕС и Турцией по поддержке беженцев, а также финансирование учителей в европейских школах. Эти требования могут раздражать британское правительство, которое заинтересовано в решении финансовых вопросов на заключительных этапах переговоров и хочет привязать их непосредственно к предстоящей торговой сделке с ЕС.

Евросоюз также хочет, чтобы британские граждане в ЕС, граждане ЕС в Великобритании имели право на получение постоянного места жительства в случае легального пребывания на указанных территориях в течение 5 лет. Это также должно касаться людей, которые не будут иметь разрешения на проживание на 29 марта 2019 года, когда Великобритания планирует выйти из ЕС, а также членов их семей, которые захотят присоединиться к ним позже.

Напомним, что переговоры о Brexit должны начаться 19 июня.