Пожар в лондонской высотке: десятки людей числятся пропавшими без вести

Десятки человек числятся пропавшими без вести после пожара в жилом многоэтажном доме Гренфелл-тауэр в Лондоне. Сообщается, что неизвестно местонахождение целых семей, передает Би-би-си. По официальным данным, при пожаре в лондонской высотке погибли 12 человек, однако в полиции заявляют, что число жертв, вероятно, будет расти. В больницах находятся более 70 пострадавших.

Читайте такжеОбессиленные пожарные и потрясенные жители на месте пожара в Лондоне (фоторепортаж)Пожар еще до конца не ликвидирован. Пожарные продолжают тушить возгорания в разных частях здания. По последним данным, спасатели добрались до верхнего этажа 24-этажного здания, однако у них еще не было возможности осмотреть все помещения в поисках пострадавших в результате пожара.

Для пострадавших при пожаре собрано уже более миллиона фунтов. Основная часть денег собрана через краудфангдинговую платформу JustGiving. На утро четверга две петиции на сайте собрали в общей сложности 726 тыс. фунтов (более $900 тыс.). Также более 438 тыс. фунтов ($557 тыс.) собрано в ходе кампании, запущенной газетой London Evening Standard. Еще около 89 тыс. фунтов ($113 тыс.) собрано через платформу GoFundMe.

По словам авторов петиций, деньги будут использованы для помощи тем, чьи квартиры были уничтожены огнем, и людям, потерявшим в пожаре близких.

Пожар в 24-этажном здании в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на среду. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

В среду с огнем боролись около 200 пожарных, на место прибыло 40 пожарных машин.

Здание Гренфелл-тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. Также отмечается, что в британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.

Причина возгорания остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ - дефект электропроводки, взрыв газа, возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что пожар могла усугубить обшивка здания, в которой содержится цинк.