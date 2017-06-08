Глава МИД Ирана назвал отвратительными соболезнования Трампа

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа, в котором он выразил сочувствие по поводу терактов в Тегеране, назвав его слова "отвратительными", сообщает Reuters.

Читайте такжеТеракты в Иране: число жертв возросло до 12 человек, 39 раненыГлава иранского МИДа заявил, что по словам американского президента, он молился за жертв нападений, которые осуществило "Исламское государство", и добавил, что "спонсор терроризма рискует стать жертвой зла, которое он поощряет".

Мохаммад Джавад Зариф написал в своем "Твиттере": "Отвратительное заявление Белого дома ... Иранский народ отвергает подобные попытки США подружиться".

Как сообщал УНИАН, власти Ирана обвинили США и Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране, в результате которых погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.