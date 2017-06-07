Двойной теракт в Тегеране: задержали пятерых подозреваемых

В связи с двойным терактом в иранской столице Тегеране правоохранители задержали пятерых человек. Об этом в среду, 7 июня, сообщил генерал Хосейн Саджединиа. "После атаки на мавзолей аятоллы Хомейни полиция арестовала пятерых подозреваемых. (...) Они находятся под следствием", - цитирует генерала информагентство ISNA, как сообщает DW.

Как заявил местным СМИ представитель министерства внутренних дел страны, число жертв двойного нападения возросло до 13 человек.

Председатель Национального совета безопасности Реза Сеифоллахи сообщил, что нападавшие были иранцами. "Относительно личностей нападавших, я должен сказать, они были из регионов Ирана и присоединились к "Исламскому государству", - цитирует чиновника информагентство Reuters.

Читайте такжеТеррористы проникли в парламент Ирана, переодевшись в женскую одежду

Два нападения в иранской столице были совершены в первой половине дня 7 июня одновременно. Приближенное к власти местное агентство новостей Tasnim сообщило, что переодетые в женщин четыре нападавшие проникли в парламент через главный вход. Одного сразу застрелили, один взорвал свой пояс шахида. Злоумышленники убили охранника парламента. Еще двое нападавших забаррикадировались в здании. В результате антитеррористической операции их убили.

Во время нападения на мавзолей аятоллы Хомейни на юге иранской столицы террористы убили садовника. Трое человек ворвались в здание шиитской святыни и открыли огонь по присутствующим. Смертник с поясом шахида взорвал себя, одного из нападавших - застрелили, а еще одного арестовали. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) заявила о своей ответственность за оба нападения.