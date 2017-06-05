Один из лондонских террористов был марокканского происхождения и имел ирландские документы

Один из нападавших, ликвидированных во время теракта в Лондоне, жил в Ирландии в течение некоторого времени.

Как сообщил ирландский телеканал RTE, ирландское удостоверение личности было найдено у одного из трех нападающих, застреленного полицией в Лондоне.

Мужчина, вероятно, был марокканского происхождения, офицеры Национального иммиграционного бюро проверяют документы, чтобы установить его место проживания и семейное положение во время проживания в Ирландии.

Как отмечает телеканал, человек мог бы законно проживать в Ирландии в случае предоставления удостоверения ирландским Национальным иммиграционным бюро (GNIB) или ирландской карты EU Fam Card.

Удостоверение GNIB является карточкой резидента, которая выдается Национальным иммиграционным бюро. Карта EU Fam Card выдается сотрудниками иммиграционной службы в других странах ЕС для неграждан Евросоюза, которые могут доказать, что они находятся в отношениях с гражданами ЕС.

Правоохранители считают, что марокканец был женат на женщине из Шотландии и жил в Дублине.

Читайте такжеБританская полиция задержала еще несколько человек по подозрению в причастности к теракту в центре Лондона

Как сообщал УНИАН, вечером в субботу, 3 июня, в центре Лондона фургон, двигавшийся на высокой скорости, выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Фургон после этого проехал по Лондонскому мосту и остановился неподалеку от расположенного рядом с мостом рынке Боро-маркет. Мужчины, которые выскочили из него, напали с ножами на прохожих.

Всего, по официальным данным, погибли как минимум семь человек, десятки получили ранения. Среди погибших – двое иностранцев, граждане Франции и Канады. Среди раненых - четверо сотрудников полиции.

Полиция сообщила, что нападавших было трое, всех их убили полицейские, которые прибыли на место происшествия.

«Восемь вооруженных полицейских, по словам начальника контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марка Роули, сделали 50 выстрелов по нападавшим, на которых были надеты муляжи поясов смертников», - говорится в сообщении.

Ранее британская полиция заявила, что установила личности нападавших, однако пока не стала разглашать их имена. Также сообщалось, что 12 человек были арестованы в ходе следствия.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.