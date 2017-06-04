Трамп прокомментировал теракты в Лондоне
Дональд Трамп отметил, что США сделают все возможное, чтобы помочь Лондону и Соединенному королевству.
США окажут помощь Лондону и Великобритании. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter, комментируя теракты в Лондоне, сообщает РБК.
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"США сделают все возможное, чтобы помочь Лондону и Соединенному королевству. Мы с вами! Храни вас Господь!", - написал Трамп.
Полиция Лондона заявила, что инциденты на Лондонском мосту, на котором "транспортное средство" въехало в толпу, и на рынке Боро, где, по сообщениям СМИ, неизвестные c ножами атаковали прохожих, были объявлены терактами.
По данным правоохранительных органов, на Лондонском мосту погибли более одного человека.
Как сообщало Telegraph со ссылкой на очевидца, неизвестный в капюшоне атаковал ножом прохожего. По данным Би-би-си, злоумышленники совершили нападения на нескольких людей. Телеканал отмечает, что полиция ищет трех подозреваемых, которые, возможно, вооружены.
Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017