Трамп прокомментировал теракты в Лондоне

США окажут помощь Лондону и Великобритании. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter, комментируя теракты в Лондоне, сообщает РБК.

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"США сделают все возможное, чтобы помочь Лондону и Соединенному королевству. Мы с вами! Храни вас Господь!", - написал Трамп.

Полиция Лондона заявила, что инциденты на Лондонском мосту, на котором "транспортное средство" въехало в толпу, и на рынке Боро, где, по сообщениям СМИ, неизвестные c ножами атаковали прохожих, были объявлены терактами.

По данным правоохранительных органов, на Лондонском мосту погибли более одного человека.

Как сообщало Telegraph со ссылкой на очевидца, неизвестный в капюшоне атаковал ножом прохожего. По данным Би-би-си, злоумышленники совершили нападения на нескольких людей. Телеканал отмечает, что полиция ищет трех подозреваемых, которые, возможно, вооружены.